Zijn winkelhuurprijzen in Kortrijk te hoog?

Neverland stopt zaterdag in Kortrijk en brengt daarna de hele inboedel over naar de winkel in Brugge: spelletjes, puzzels, modelbouw, telegeleide voertuigen en drones.

De huur in Kortrijk is hoger dan in Brugge en het is vrijwel onmogelijk om een betaalbare ruimte in het stadscentrum te vinden. Neverland wilde in Kortrijk een gaming room inrichten, een community van gamers, dus. Maar grote, betaalbare ruimtes zijn er niet, zo blijkt. Kortrijk onderhandelt al langer met eigenaars over huurprijzen. En volgens het stadsbestuur werpt dat toch zijn vruchten af, niet altijd, maar steeds vaker.

Brugge en Roeselare

Kortrijk was veel duurder dan andere centrumsteden, maar dat zou vandaag niet meer het geval zijn. "Wij zijn vergelijkbaar met Roeselare en Brugge" , zegt schepen voor economie Rudoklf Scherpereel. "Iets duurder dan Waregem, maar dat is altijd zo geweest. Alleen zitten we natuurlijk met eigenaars die we moeten overtuigen om in bepaalde gevallen marktconforme huurprijzen aan te passen".