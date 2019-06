Zillebeke krijgt vleermuisvriendelijke lampen

Vanaf woensdag zullen de inwoners van Zillebeke merken dat een aantal straatlampen in het dorp een ongewoon rood licht uitstralen. Deze lampen zijn niet defect. De rode lampen werden recent geïnstalleerd door Fluvius in opdracht van de stad Ieper en van het Regionaal Landschap Westhoek.

De bedoeling is om langs het Huyspad en de Seelbachdreef een type verlichting te voorzien die geen obstakel meer vormt voor de talrijke vleermuizen die zich langs de Vijverbeek dwars door Zillebekedorp verplaatsen. Een heikel punt voor de vleermuizen vormt de klassieke straatverlichting nabij de beek in het dorp. Vleermuizen vermijden, als echte nachtdieren, het felle licht van klassieke straatlampen en nieuwe types witte LED-lampen. De UV-stralen van deze lampen verblinden en verwarren de dieren. Gelukkig bestaat er intussen vleermuisvriendelijke LED-verlichting. Bij deze lampen wordt het UV-rijke blauw-witte licht grotendeels weggefilterd en blijft er een warm oranjerood licht over. Dat licht stoort vleermuizen veel minder.

Belangrijke route

Uit langdurig onderzoek blijkt dat de Vijverbeek in Zillebeke een van de belangrijkste routes voor vleermuizen is. De dieren schuilen overdag in de Gasthuisbossen en vliegen ’s avonds kort na zonsondergang naar Zillebekevijver, de Verdronken Weide en de vestingen waar ze naar insecten en andere prooidiertjes zoeken.

Lieven Stubbe, dienst Milieueducatie en Landschapszorg: “Het stadsbestuur geniet voor deze vleermuisvriendelijke verlichting een toelage van 50% dankzij de samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. Die nieuwe straatlampen verbruiken bovendien veel minder energie. Met andere woorden: een win/win voor iedereen.”

Schepen Valentijn Despeghel: “In het begin zal het wat wennen worden, maar het stadsbestuur is ervan overtuigd dat het publiek geen hinder zal ervaren bij het gebruik van deze nieuwe, vleermuisvriendelijke straatlampen.”