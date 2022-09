Zilveren medaille voor gameopleiding van Howest

De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van de Kortrijkse hogeschool Howest heeft een podiumplek behaald in de internationaal gerenommeerde competitie The Rookies.

De goede reputatie van de gamingopleiding vertaalt zich ook in een toenemende instroom van internationale studenten. "Onze opleiding behoort tot de internationale top én is ook veel betaalbaarder dan tegenhangers in het buitenland", klinkt het.

De lijst wordt opgemaakt door professionals uit de sector op basis van de onafhankelijke beoordeling van de ingediende studentenportfolio's. De afgelopen jaren behaalde de gamingopleiding al drie keer de eerste plaats, dit keer moet Howest zich tevreden stellen met een tweede plaats. Winnaar van deze editie werd Think Tank Training Centre uit Canada.

"Dat de industrie ons keer op keer bij de koplopers plaatst, bewijst dat we hier in Kortrijk non-stop de vinger aan de pols houden", zegt opleidingsmanager Rik Leenknegt. "Waar we deze keer zeer blij mee zijn, is dat het gemiddelde niveau van onze studenten is gestegen. Onze gameopleiding behoort niet alleen kwalitatief tot de absolute internationale top, ze is ook veel betaalbaarder dan onze tegenhangers in het buitenland. Dit jaar groeien we door van 1.350 naar 1.500 studenten. Een kwart van de DAE-studenten is ondertussen internationaal, in het eerste jaar komt zelfs bijna een student op twee uit het buitenland", klinkt het.