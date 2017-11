Dat koppel is vooral actief in de sector van de woon-zorgcentra, maar nu dus ook in de ruiterswereld.

Het domein Zilveren Spoor in Moorsele is 13 ha groot. Het was de familie van Geenberghe die het hippisch centrum in de jaren 90 uitbouwde tot één van de grootste van West-Europa. Jean-Claude Van Geenberghe was jarenlang topruiter. De familie verkoopt het domein nu dus aan investeerders Thierry FIevez en zijn vrouw Trui Beyens. Hun drie dochters doen ook aan paardrijden.