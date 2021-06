Zin in een partijtje snooker in een kapel?

De gemeente wil zo een nieuwe trekpleister creëren voor zowel inwoners en de toeristen. Nico Smeets; opzichter Kapel Ster der Zee: “Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zo’n locatie gezien. Ik heb heel veel zaken wereldwijd gezien. Maar dit heb ik nog nooit gezien. Het is een ongelofelijke manier van een herbestemming, een invulling geven aan toch een openbaar nut.”

De snooker- en pooltafels zijn een schenking aan de gemeente en daar is het bestuur van Koksijde dankbaar voor. Zo is er een nieuwe attractie aan zee. Dirk Dawyndt, Schepen van sport Koksijde: “Ik denk dat het een hiaat opvullen is. We hebben al zoveel sportinfrastructuur in de gemeente. Maar wij hadden eigenlijk niets om indoor te spelen. Iets dat heel populair aan het worden is: darts en biljarten in het algemeen.”

De zaal is toegankelijk voor iedereen. Aan het einde van de zomer komt er een snookerclub en start de competitie.