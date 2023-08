Zinkgat is dicht, maar weg blijft afgesloten: "nog meer defecten in riolering"

Het zinkgat in de Deinsesteenweg in Tielt is dicht, ook de toplaag is nu gegoten. Maar de weg gaat voorlopig nog niet open. Aquafin ontdekte nog meer defecten in de riolering, waardoor er andere gaten kunnen ontstaan.

Op de Deinsesteenweg in Tielt ontstond op 9 augustus een groot zinkgat, ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan. De oorzaak van het zinkgat was een ingestorte riolering. Het gat was zo’n 3,5 meter diep. Op het moment dat het wegdek wegzonk, stonden er gelukkig geen auto’s voor de verkeerslichten te wachten. Een aankomende auto kon nog op tijd remmen.

Het gat in het wegdek is nu dus helemaal dicht, maar de steenweg blijft afgesloten voor alle verkeer, in beide richtingen, uit voorzorg. Wanneer de weg weer open kan, is voorlopig onduidelijk. Daarover volgt eerst nog overleg. De heropening is al twee keer uitgesteld.

