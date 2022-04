Zo’n €3,5 miljoen voor restauratie 23 West-Vlaamse monumenten

Vaak is onze streek een aantrekkelijke bestemming door de historische gebouwen. Minister Diependaele vindt het belangrijk om te investeren in erfgoed, zodat Vlaanderen toeristen blijft aantrekken. De restauratiepremies gaan voornamelijk naar religieuze monumenten die al enkele jaren op de wachtlijst staan.

“Investeren in onroerend erfgoed is ook investeren in het welzijn van burgers, in nieuwe economische impulsen, in toerisme en werkgelegenheid, in duurzaamheid en nieuwe ontwikkelingskansen,” gaat minister Diependaele verder. “De coronacrisis zorgt er bovendien voor dat inwoners die rijkdom aan erfgoed dicht bij huis nog meer waarderen en koesteren.”

In de tabel hieronder is een gedetailleerd overzicht te vinden met de restauratieprojecten en hoeveel geld ze daarvoor krijgen.