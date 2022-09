Zo bespaart Poperinge op energie: verwarming lager en geen ijspiste

In alle openbare gebouwen gaat de verwarming twee graden omlaag. Bureauruimtes komen zo op 19°C. Andere ruimtes zoals keukens en printerlokalen worden nog minder verwarmd. De bezettingsgraad van bepaalde gebouwen en zalen wordt verhoogd, waardoor andere, oudere locaties, eventueel tijdelijk kunnen sluiten.

Zwembad en sportzone

Ook in het zwembad zakt de temperatuur. Met een daling van 1 graad zowel in als rond het water wordt er energie gespaard, maar blijft het voor bezoekers aangenaam. Ook het water van de douches wordt iets minder warm: 35 graden in plaats van 37,5. Bij sluitingstijd wordt de douchetijd beperkt tot een kwartier. De haardrogers worden uitgeschakeld. Ook op de sportzone worden zowel de temperatuur als de verlichting aangepast. Sportzalen zouden in de toekomst tot 16°C in plaats van 18°C verwarmd worden en de verlichting op de atletiekpiste dooft om 21 u.

Winter in Poperinge

Een ander thema, dat al in verschillende steden en gemeenten aan bod kwam, is de ijspiste op de kerstmarkt. Vzw Ondernemen@Hoppeland besloot dat het energieverbruik van de piste dit jaar niet te verantwoorden valt, daarom zal je ook in Poperinge niet kunnen schaatsen dit najaar.

Openbare verlichting

De monumentverlichting van het stadhuis en de kerken wordt extra gedoofd. Ook de fonteinen op de Grote Markt worden vroeger uitgeschakeld. Voor de openbare verlichting is de stad in overleg met netbeheerder Fluvius. Nu wordt al een deel van de lichten gedoofd van 24 u. tot 5 u., behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Fluvius bekijkt de mogelijkheden met Poperinge, eventueel kunnen die lichten al een uur vroeger, om 23 u. gedoofd worden.