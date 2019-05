Het tellen van de stemmen in Brugge ging gisteravond niet erg vlot. De definitieve resultaten kwamen pas laat binnen.

Pas na middernacht was de klus geklaard. CD&V blijft op Vlaams niveau de grootste partij in Brugge en omstreken, gevolgd door de N-VA. Maar ook daar was het Vlaams Belang de grootste pottenbreker, terwijl de N-VA er fors verliest. (Lees verder onder de afbeelding)

Op federaal niveau ziet het plaatje er weliswaar anders uit. De N-VA blijft de grootste partij, zelfs met verlies. CD&V zakt naar 18.5%, Vlaams Belang rijst 17% van de stemmen binnen. Groen en PVDA noteren winst.