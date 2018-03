Zo ligt het veld van Jan Breydel er vandaag bij

Midden december was er nog een relletje tussen Blauw-Zwart en Groen-Zwart over de heraanleg van de mat. Club Brugge reageerde ontgoocheld dat Cercle weigerde mee te betalen aan de heraanleg van de grasmat. Maar De Vereniging reageerde verrast en sprak over een misverstand, want er is een overeenkomst rond de financiële afspraken over de bijdragen voor de gemeenschappelijke velden.

Club Brugge legt normaal altijd voor de start van de play-offs een nieuwe grasmat. Het is nog niet duidelijk of Cercle nu zal meebetalen voor een nieuw veld.

