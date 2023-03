Zo oud/jong zijn kopers van vastgoed in Brugge

Wie vorig jaar een huis in Brugge kocht was gemiddeld 38,5 jaar. Voor appartementen was dat 45,3 jaar. Dat is ouder dan gemiddeld in de andere Vlaamse provinciehoofdsteden.

Dat blijkt uit cijfers van de notarissen in de provinciehoofdsteden.

Huizen

Gemiddeld kostte een huis in Brugge 356.776 euro in 2022. Ter vergelijking: in de provincie West-Vlaanderen bedroeg de gemiddelde prijs 314.967 euro.

In 2022 was de koper van een huis in Brugge gemiddeld 38,5 jaar oud. In de andere Vlaamse provinciehoofdsteden lag de gemiddelde leeftijd lager. In het afgelopen jaar was 51,5% van de kopers van een huis 31 tot 50 jaar oud. Zij betaalden gemiddeld 375.304 euro voor een huis.

Notaris Bart van Opstal: “31,5% van de kopers van een huis was 30 jaar of jonger. In 2022 betaalden zij gemiddeld 328.326 euro voor een huis. In 2021 ging het om gemiddeld 306.223 euro. 15% van de kopers was 51 tot 65 jaar oud. Zij kochten in 2022 de duurste huizen in de stad: gemiddeld 393.099 euro.

Het aandeel 65-plussers bleef, net als de aandelen van de andere leeftijdscategorieën, zo goed als stabiel in vergelijking met 2021: 2,1%. Gemiddelde betaalden 65-plussers 386.673 euro voor een huis in Brugge.”

Appartementen

Gemiddeld kostte een appartement in Brugge 279.565 euro. Ter vergelijking: in de provincie West-Vlaanderen bedroeg de gemiddelde prijs 283.847 euro.

In 2022 was de koper van een appartement in Brugge gemiddeld 45,3 jaar oud. In de andere Vlaamse provinciehoofdsteden lag de gemiddelde leeftijd lager.

Het aandeel 65-plussers dat in Brugge een appartement kocht in 2022 was 11%, het stuk hoger dan in de andere provinciehoofdsteden. 65-plussers kochten de duurste appartementen in de stad: gemiddeld 356.772 euro.

Kopers van 30 jaar of jonger kochten de goedkoopste appartementen, met een gemiddelde prijs van 228.899 euro. De jonge kopers hadden een aandeel van 23,9% in 2022. In 2021 ging het om 20,6%.

De grootste groep kopers was 31 tot 50 jaar oud, goed voor een aandeel van 38,8%. De appartementen die ze kochten, kostten gemiddeld 279.858 euro. 26,2% van de kopers was 51 tot 65 jaar oud. Hun aandeel nam af in vergelijking met 2021 (toen 29,1%). De appartementen die ze kochten, kostten gemiddeld 295.560 euro.

Brugse deelgemeenten

Notaris Bart van Opstal: “Kopers van 31 tot 50 jaar vormden in 2022 de grootste groep kopers van huizen in alle deelgemeenten van Brugge. In Dudzele hadden zij een aandeel van 62,5%. In Koolkerke ging het om 57,7%, in Sint-Michiels om 55,6%. Diezelfde groep kopers had in het centrum van Brugge een aandeel van 39,6% als het over appartementen ging. In Lissewege was hun aandeel iets groter: 44,4%. In Sint-Kruis ging het zelfs om 60%."