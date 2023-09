Zo zien vernieuwde Leieboorden in Kortrijk eruit: werken van start op 18 september

In Kortrijk starten op 18 september de werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden. Dat is gisteravond gezegd op een infomoment voor de buurt.

"De voorbereidende werken voor de verdere verlaging van de Leieboorden zijn achter de rug", zegt de Stad Kortrijk.

"Het archeologische onderzoek is afgerond en alle nutsleidingen zijn vernieuwd. De stad maakt zich klaar voor de volgende fase: de effectieve werken om de Oude Leie te vernieuwen. Aannemer Stadsbader gaat op 18 september van start."

Werken in fases

"De werken verlopen in fases om de omgeving van de werf zo toegankelijk mogelijk te houden voor handels- en horecazaken en omwonenden. Hierdoor wordt de hinder en het aantal omleidingen tot een minimum beperkt. Tijdens de werken blijven de handelszaken en woningen altijd te voet bereikbaar."

OVERZICHT:

Fase 1:

Dolfijn- en Kasteelkaai tot aan de Kasteelbrug

Deze werken starten op 18 september en zullen duren tot maart 2024, waarna tot midden mei de afwerking van de verlaagde tuinzone is voorzien. Tientallen nieuwe bomen worden er aangeplant in een groene ruimte van 1.000 m². De volledige zone zal tot maart 2024 afgesloten zijn voor alle verkeer. Alleen de zone rond de Kasteelbrug (bij het voormalige Vobis) zal enkel de eerste maand afgesloten zijn.

Daardoor is de Reepkaai in september tot midden oktober 2023 enkel via de Budastraat bereikbaar. In de Reepkaai zal in deze periode wel tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn. Vanaf midden oktober 2023 wordt de Kasteelbrug weer opengesteld. Fase 1 is tegen midden mei volledig afgewerkt.

Fase 2: Aanleg van de Reepkaai

De aanleg van de Reepkaai, de noordzijde van het project, start vanaf maart 2024. Op dat moment worden de Dolfijnkaai en Kasteelkaai opengesteld voor het verkeer. Het einde van de werken op de Reepkaai is voorzien tegen 21 juli 2024. In het najaar van 2024 worden de bomen op de Reepkaai geplant.

Overzicht fases

Fase 1 A: 18 september tot midden oktober 2023

Dolfijnkaai-Kasteelkaai incl. Kasteelbrug afgesloten.

Fase 1 B: midden oktober 2023 tot maart 2024

Werken in Dolfijnkaai en Kasteelkaai. Kruispunt nabij Kasteelbrug toegankelijk.

Fase 2 A: maart 2024 tot mei 2024

Doorgang verkeer Dolfijn en Kasteelkaai mogelijk. Afwerking verlaagde zone (‘Verlaagde tuin’) nabij de Leie tegen mei 2024. Opstart aanleg Reepkaai.

Fase 2 B: mei 2024 tot juli 2024

Afwerking Reepkaai.