Zo ziet de nieuwe Leiebrug tussen Wevelgem en Lauwe er uit

De brug over de Leie die Wevelgem met Lauwe verbindt, is te laag voor de scheepvaart van de toekomst en wordt daarom vernieuwd. Het nieuwe ontwerp is intussen af.

Naast de huidige brug komt er een slanke boogbrug die hoger zal zijn en ook langer. Naast de boogbrug zelf, die een overspanning zal hebben van 111,8 meter, komt er aan de kant van Wevelgem een bijkomende overspanning van 30,8 meter via een liggerbrug. De boogbrug zal fietsers en voetgangers fysiek van het andere wegverkeer scheiden. Door een lus in de fietssnelweg aan de kant van Wevelgem, zullen fietsers het autoverkeer niet hoeven te kruisen. (Lees verder onder de afbeelding)

Groene omgeving

De omgeving van de brug wordt langs beide oevers groener en ingericht als belevingspunt. Het ontwerp bevat onder meer ook een picknickweide en een rustpunt aan het water voor wandelaars of pauzerende fietsers. Van 24 november tot 15 december kunnen geïnteresseerden het ontwerp ontdekken in het ontmoetingscentrum van Lauwe ‘Het Applauws’. In het ontmoetingscentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.