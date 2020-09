Zo ziet evenementenplein Depart XXL eruit

In Kortrijk is het winnende ontwerp voorgesteld van Depart XXL. Dat moet het eerste coronaproof evenementenplein worden van Vlaanderen voor zeker 1.000 bezoekers. De inspiratie komt van een gelijkaardig initiatief in Groot-Brittannië.

"Twee weken geleden maakte Kortrijk bekend een coronaproof evenementenplein in te richten op het Nelson Mandelaplein", zegt stad Kortrijk. "In sneltempo werd een concept uitgewerkt dat onder de naam Depart XXL werd voorgesteld."

De stad schreef hiervoor een wedstrijd uit naar de professionele evenementenbouwers. Vijf creatieve voorstellen werden ingediend en door een professionele jury beoordeeld. Uiteindelijk is nu gekozen voor één ontwerp.

Zeecontainers

Het winnend ontwerp komt van de groep Panama Events uit Temse, een bedrijf van onder andere Kortrijkzaan Han Staelens. Zij kiezen voor een concept met zeecontainers. Daarmee kan het podium worden opgebouwd. De ruimte kan worden overspannen met een zeil. Er is plaats voor 200 bubbels die op voldoende veilige afstand zitten. Het aantal bubbels kan worden aangepast volgens de grootte van het evenement.

"Ze zullen een sfeervolle basisinfrastructuur uitbouwen die haalbaar is binnen de raming", zegt de stad. "Deze infrastructuur omvat onder meer omheining, toiletten, een basisbaropstelling en een bescheiden podium. Het wordt een gezelligeinrichting door de omboording via gestapelde zeecontainers. Die vormen samen een kleurrijk decor en tegelijk praktische ruimte voor onder meer stockage van materiaal. De stijl past volledig in het kader van de site die Kortrijk Weide is.

De opstelling nodigt uit om er evenementen te organiseren en laat voldoende openheid aan organisatoren om creatief met het plein om te springen. Het plein wordt zo ingericht dat de vloerbedekking de plaatsing van de bubbels aantoont. Organisatoren krijgen de vrijheid om dit verder in te kleden zoals men wil. In dit concept is het een bewuste keuze om een bescheiden podium te voorzien. Een volledig uitgerust groot podium voorzien voor een gans jaar zou budgettair niet mogelijk zijn en is ook niet voor elk evenement nodig.



Op de site wordt een overkapping van het centrale plein mogelijk door middel van strechtenten. Zo is Depart XXL ook in de wintermaanden geschikt om evenementen te organiseren. In de zomer kunnen de stretchtenten vervangen worden door grote parasols om voldoende schaduw te bieden", aldus de stad Kortrijk.

Wanneer?

Eind september is de evenementenlocatie klaar. Wat het openingsevenement op 26 september precies wordt, is voorlopig nog niet bekend.

