Zo ziet hartje Izegem er binnenkort uit: wonen op site Strobbe

In Izegem zijn de plannen bekend gemaakt voor de bouw van 113 nieuwe appartementen in het hart van de stad.

Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier gebouwen op de site van vroegere drukkerij Strobbe, waar vele tientallen jaren scheurkalender De Druivelaar werd gedrukt en die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek.

In het centrum van Izegem, vlak bij de Grote Markt en het station, komen 113 energiezuinige nieuwbouwappartementen, zegt ION.

“Het gaat om vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site van de vroegere drukkerij Strobbe, die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek, bestaande uit een bibliotheek en een kunstacademie. De bouw, die past in het globale masterplan en voorziet in een groene boulevard, begint in de zomer van 2023. Zowel de Cultuurfabriek als de appartementen worden aangesloten op een fossielvrij warmtenet”, aldus de projectontwikkelaar.

(lees verder onder de foto)

“Bij ION kijken we altijd naar de toekomst, maar verliezen we nooit het verleden uit het oog. De structuur van de drukkerij zal grotendeels behouden blijven, en we laten de geschiedenis van de plek ook graag terugkeren in de naam van de gebouwen. Alle vier zullen die genoemd worden naar een lettertype dat gebruikt werd of een gekende letterontwerper: Caslon, Bodoni, Griffo, Didot”, zegtr Davy Demuynck, CEO en co-founder van ION.

Het optrekken van de vier appartementsgebouwen die deel uitmaken van de nieuwe woonwijk zal gefaseerd verlopen. De verkoop van de eerste appartementen is net begonnen, om in de zomer van 2023 te beginnen aan de bouw van Caslon.

Dat gebouw bestaat uit 35 appartementen verdeeld over 7 verdiepingen met een gelijkvloerse commerciële ruimte. Het komt op de plaats waar nu nog het gebouw van de huisvestingsdienst staat. Later volgen nog Bodoni (5 verdiepingen, 28 appartementen), Griffo (4 verdiepingen, 26 appartementen) en Didot (6 verdiepingen, 24 appartementen en een commerciële ruimte).

Cultuur en natuur als buur

“Niet alleen de verwarming en koeling gaan ondergronds, ook alle 121 parkeerplaatsen voor bewoners verdwijnen uit het zicht”, zegt ION.

“De inrit voor de ondergrondse parking komt op de Dirk Martenslaan, naast vier parkeerplaatsen waaronder voor deelwagens. Dwars door de autovrije nieuwe woonwijk die daardoor ontstaat, wordt een groene corridor van circa 3.000 m2 aangelegd. Die brede wandel- en fietsboulevard zal de Kasteelstraat en de Dirk Martenslaan met elkaar verbinden.”

“Deze plannen passen helemaal in ons masterplan voor de stad van morgen”, zegt Bert Maertens, burgemeester van Izegem . “Voor de stad en voor onze inwoners is de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers prioritair. Daar wordt in dit project met een groene boulevard volop op ingezet. Meer verkeersveiligheid, meer groen en gezellige ontmoetingsruimtes in ons stadscentrum zijn de drie centrale uitgangspunten van dit project.”

Davy Demuynck, CEO en co-founder van ION: “In dit project woon je tussen de cultuur – met de bibliotheek en kunstacademie – en de natuur. Omdat de site fantastische vergezichten biedt, hebben we ook winterterrassen voorzien. Met een groot accordeonraam kan je dan van de eerste tot de laatste zonnestraal van het jaar genieten van het uitzicht op het nabijgelegen bos, de groendaken, de binnentuin en de groene corridor. En als het mooi weer is, zet je uiteraard alles gewoon open.”

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen in de zomer van 2025.