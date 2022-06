Zo ziet nieuw jeugd- & sportcomplex Nieuwpoort eruit

De ruimte wordt een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren, sportievelingen en verenigingen. Het complex bestaat uit een multifunctionele sporthal en een jeugdvleugel. Ook wedstrijden kunnen daar plaatsvinden.

Het project kost een dikke 13 miljoen euro.

Bruisende hart op sportpark

“De nieuwe jeugd- en sporthal wordt het bruisende hart van stedelijk sportpark De Lenspolder én het brandpunt van Nieuwpoort als sportminded en jeugdvriendelijke kuststad”, vertelt schepen van Jeugd en Sport Bert Gunst.

“Als stad doen we er alles aan om voor onze inwoners een kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving te voorzien. De aanwezigheid van degelijke infrastructuur is hierbij cruciaal. Met dit topproject zorgen we voor een aantrekkelijke ontmoetingsplek waar jong en oud zich kan uitleven.”

Ruimte voor de jeugd

In het complex krijgen jongeren en kinderen ook een vaste stek waar ze zich zorgeloos kunnen amuseren en ontwikkelen. Jeugdhuis De Sortie, de kinderopvang, de tiener- en speelpleinwerking krijgen hier de nodige ruimte, verklaart schepen Bert Gunst: “De jeugdvleugel wordt dé uitvalsbasis voor de Nieuwpoortse jongere.

Kinderen en jongeren hebben immers nood aan kwalitatieve en toegankelijke ontspanningsmogelijkheden waarbij ze geen drempels ervaren om deel te nemen. Van kleins af tot ver in de jongerenjaren. We vertrokken hier vanuit de jongeren zelf. Van in het begin werden zij bij de ontwikkeling van dit project betrokken. Via workshops konden zij hun wensen en noden tot uiting brengen.”

Impact van werken

De nieuwbouw wordt ingeplant op het stedelijk sportpark in de Dudenhofenlaan. Daarvoor verdwijnt het bestaande onderkomen van de Jeugd- en Sportdienst en het Jeugdcentrum. Tijdens de werken blijven de Jeugd- en Sportdienst op volle toeren draaien.

In de nabijgelegen voetbalaccommodatie werden alternatieve ruimtes gecreëerd om de jeugd- en sportwerking te blijven garanderen, meldt burgemeester Geert Vanden Broucke:

“We realiseren ons dat dit project een grote impact zal hebben. Om het sociaal welbevinden hoog te houden, doen we er, samen met de betreffende diensten, alles aan om de jeugd- en sportwerking voort te zetten. We zetten hierbij steeds in op samenwerking en dialoog.”