In Torhout is de bouw van een nieuw centraal kantoor voor politiezone Kouter gestart. Eindelijk, want de eerste plannen dateren al van bijna 20 jaar geleden

Bij de politiezone zitten de gemeenten Ichtegem, Gistel, Jabbeke, Oudenburg en Torhout zelf.

De personeelsleden zitten nu nog verspreid over zeven vestigingen in de zone, maar tegen eind volgend jaar kunnen ze naar het nieuwe hoofdkwartier in de Ambachtstraat in Torhout verhuizen. Het gebouw is trapvormig en de werken zullen zo’n acht miljoen euro kosten.