Zoekactie aan schip voor niets: "Ging luchtje scheppen"

De politie en brandweer van Brugge hebben maandagavond een grootschalige zoekactie gehouden naar een bemanningslid van een schip dat mogelijk in het water was beland.

Na een uur zoeken leek de paniek echter overbodig ... en stapte de ‘vermiste’ man doodleuk terug het schip op. Zijn verklaring? “Ik was gewoon een luchtje aan het scheppen.”

Alarm

Het was de schipper die omstreeks 21.20 de hulpdiensten alarmeerde. De man was samen met een bemanningslid aan het roken op het dek van het schip die aangemeerd ligt aan de Houtkaai. Toen hij terugkwam van het toilet, was zijn collega echter plots spoorloos verdwenen. Omdat zijn gsm nog gewoon binnen lag, sloeg de schipper in paniek.

De opgetrommelde politie en brandweer startten meteen een grote zoekactie omdat de melder vermoedde dat zijn collega in het water was beland. Een duikteam ging in het water zoeken en verschillende politiepatrouilles doorzochten de bermen. Een ziekenwagen stond paraat in het geval er een drenkeling zou bovengehaald worden. Na een uur zoeken kon de zoekactie uiteindelijk afgeblazen worden.

Het ‘vermiste’ bemanningslid stapte terug de boot op en verklaarde dat hij gewoon een luchtje was gaan scheppen.

Ander incident

Gisteren liep het in Zwankendamme veel slechter af bij een ander incident. Twee bemanningsleden van een schip belandden in het water. Eén man overleefde het niet. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

