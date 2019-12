Zoekactie na gewapende overval in Dudzele

Vrijdagavond hebben een aantal mannen een gewapende overval gepleegd op een apotheek in Dudzele, bij Brugge. De politie kon na een zoekactie twee verdachten in de boeien slaan.

Vrijdagavond rond 19h drongen een aantal gewapende mannen de apotheek op het Dorpsplein in Dudzele binnen. Na de overval namen de daders de vlucht, waarop de politie een zoekactie naar de mannen startte. Er konden uiteindelijk twee verdachten worden opgepakt.

Geen details bekend

Over wat er zich binnen exact afspeelde, zijn momenteel nog geen details bekend. "In het belang van het verdere onderzoek kunnen we nog geen commentaar geven. Wel kunnen we zeggen dat er bij de overval niemand gewond raakte", zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. De overval werd ondertussen wel al bevestigd door het parket.