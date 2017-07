Bij de zoekactie gooien de reddingswerkers een baken in zee. Zo zien ze in welke richting de stroming gaat, en dat geeft een indicatie in welke richting de vermiste persoon kan afgedreven zijn. Door in steeds grotere cirkels of vierkanten rond het vertrekpunt te zoeken, hopen ze de vermiste persoon te vinden.

Niet enkel de Sterke Dries, ook de Orka, de Brandaris en enkele Nederlandse reddingsschepen zoeken nog zeker tot het vallen van de avond naar de vermiste persoon.