In Oostende is het onderzoek naar de verdwenen Ringo Deman stopgezet. Volgens de Cel Vermiste Personen heeft de zoektocht niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Gisteren is heel intensief gezocht in een huis op het Mac Leodplein. Speurders zochten er naar bruikbare sporen in het onderzoek naar de verdwijning van Ringo Deman. Hij verdween in 2001. Hij was toen 25.

Ook vanmorgen is nog gezocht, met honden die menselijke resten kunnen opsporen. Maar het onderzoek leidt dus niet tot een doorbraak in het dossier.

Bekijk de reportage van gisteren: