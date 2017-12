Zoekactie naar vermiste jongen (17) uit De Haan

De jonge man werd op dinsdag 19 december 2017 omstreeks 09u36 het laatst gezien in een Delhaizewinkel in het centrum van De Haan. Stijn heeft de boodschappen nog thuis afgezet maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Stijn Vermeiren is 1m 85 groot, heeft bruin haar en is mager gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij beige Timberlandschoenen, een blauwe broek en een zwarte trui met kap met een wit Nike opschrift. Hij had ook een zwarte draagtas bij zich met het opschrift Dunlop/Sportsdirect.

Wie de jongen heeft gezien of weet waar hij verblijft kan contact nemen met de speurders via het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus op het nummer 116 000.