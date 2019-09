In Izegem heeft de politie gezocht naar een vermiste vrouw. Daarbij is de hulp opgeroepen van een politiehelikopter.

De heli zocht in de buurt van het kanaal Roeselare-Leie. Voorlopig is de vrouw nog niet teruggevonden.

Het gaat om een vrouw van 62 jaar uit Emelgem, een deelgemeente van Izegem. De vrouw woont in de Princessestraat. Ze verdween het afgelopen weekend.

Onrustwekkende verdwijning

De hulpdiensten spreken van een onrustwekkende verdwijning. Het parket is een onderzoek gestart. Bij de zoekactie gisteravond is een politiehelikopter ingezet. Die zocht met een zoeklicht in Emelgem, Izegem en Ingelmunster.