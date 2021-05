In Nieuwpoort is een zoekactie gestart op zee. Brandweer en politie zijn massaal aanwezig op de zeedijk ter hoogte van De Barkentijn. Wellicht zoeken ze een vluchteling die het Kanaal wil overzwemmen.

Drie boten zoeken intensief op zee. Ook een reddingshelikopter Caiman NH-90 vanuit Koksijde wordt ingezet bij de zoekactie.

De zoekactie is rond 15u30 opgestart nadat een persoon in het water met "een zwemvest en plastieken flessen" is opgemerkt voor de kust. Wellicht gaat het om een vluchteling die de oversteek wil wagen. Een surfer heeft de hulpdiensten gebeld.

De man in het water is opgemerkt in Oostduinkerke maar hij is wellicht afgedreven richting Middelkerke.