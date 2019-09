In Izegem hebben de hulpdiensten vanmorgen een lichaam gevonden in het Kanaal Roeselare-Leie. Dat bevestigt de politie.

Onderzoek moet nu uitmaken of het om de vrouw (62) uit Emelgem gaat die sinds vorig weekend is vermist. Bij de zoekactie is gisteravond een politiehelikopter ingezet.

Vanmorgen zochten de hulpdiensten verder met een boot op het kanaal Roeselare-Leie. Daarbij is dus een lichaam gevonden in de buurt van de Centrumbrug. Het parket stuurt een wetsdokter ter plaatse.