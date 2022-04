Zoeken naar goedgeschoolde luchtvaarttechnici op jobbeurs

In Oostende in de Vlaamse luchtvaartopleidingsschool van Vives (VLOC) en het VTI was er vandaag een grote jobbeurs. De belangstelling is zowel bij luchtvaartbedrijven als bij studenten groot.

De gemiddelde vliegtuigtechnicus in Vlaanderen is nu al 56 jaar. Er is een dringende nood aan verjonging en vernieuwing. 160 studenten volgen les op de VLOC-campus, net naast de luchthaven van Oostende. Je kunt er zowel je einde middelbaar afwerken als een bacheloropleiding in luchtvaarttechnieken volgen. Koen Denys, VLOC Luchtvaartopleiding Oostende: "Wij hebben studenten uit heel Vlaanderen. Uit Limburg, Antwerpen, Brabant. Eigenlijk het minst aantal studenten uit de provincie West-Vlaanderen zelf."

En het is hier hengelen naar goedgeschoolde technici. Zeventien heel diverse luchtvaartbedrijven zijn op de jobbeurs aanwezig. Ook het vliegtuigonderhoudsbedrijf Execujet Mro Services uit Kortrijk. Christophe De Coppel, CEO Execujet Mro Services Kortrijk-Wevelgem: "We zijn heel blij dat dit bestaat. Het wordt altijd maar moeilijker om goed personeel te vinden. We nemen al drie jaar deel. Niet alleen goeie mensen vinden, maar ook goeie mensen houden is een must."

De conjunctuur speelt dus in het voordeel van de studenten. Hoe langer ze studeren, hoe meer gegeerd ze worden op deze arbeidsmarkt. Sabrina Nayci, Student VLOC Oostende: "Mijn ultieme droom is om F16 piloot te worden. Ik ben van plan om bij Defensie verder te gaan. Ik heb daar al drie jaar stage mogen doen. Dat was heel plezant. Ik zie mezelf daar wel in verder doen."

Defensie wordt inderdaad een aantrekkelijke werkgever én opleider, maar ook alle andere bedrijven in deze sector hebben volk nodig.