Zoekertje over 70 km. per uur gaat viraal

West-Vlaming Dominick Vanhecke heeft het niet begrepen op de nieuwe maatregel waarbij je buiten de bebouwde kom slechts 70 km. per uur mag rijden.

Volgens hem zijn er bepaalde stukken waar gerust 90 kan worden gereden, onder meen op de weg tussen Schore en Pervijze, Moere-Gistel en stukken van de N8. "Op zo'n stukken 70 rijden is ronduit slaapverwekkend en vermindert gegarandeerd de alertheid van de chauffeur", meent hij. Omdat bepaalde chauffeurs trager rijden dan de opgelegde 70 km ontstaan gevaarlijke situaties. Om zijn kritiek kracht bij te zetten heeft hij onder het pseudoniem 'Kamiel Kafka' een ludiek zoekertje geplaatst op een tweedehandssite. Dat is intussen al meer dan 130.000 keer bekeken. Hij hoopt dat bevoegd minister Ben Weyts toch op zijn minst gaat nadenken over de genomen maatregel.