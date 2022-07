Pleegzorg Vlaanderen is tijdens de zomermaanden op zoek naar nieuwe pleeggezinnen. En daarvoor springen pleeggezinnen, samen met bekende gezichten Thomas De Smet en Héritier Tipo, in een pleegzorgbad.

In LAGO Abdijkaai in Kortrijk geven ze het startschot van de campagne ‘Een duik in een pleegzorgbad’. De organisatie werkt samen met bijna 70 zwembaden, verspreid over heel Vlaanderen om pleegzorg in de kijker te zetten.