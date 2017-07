Zoektocht naar wapens Bende van Nijvel

In Adinkerke is een onderzoek aan de gang naar mogelijke wapens die gebruikt werden door de Bende van Nijvel.

Volgens een bron werden ze kort na de laatste raid op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, gedumpt. De site van de Vijvers Markey is intussen afgesloten voor pottenkijkers. Agenten en de civiele bescherming zijn ter plaatse. Een riotgun of een ander stalen wapen kan, ook als het na 32 jaar boven water komt, waardevolle info opleveren. De zoekactie zal een hele week duren.