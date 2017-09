Wellicht eind volgende maand gaan speurders in een vijver in Adinkerke bij De Panne verder zoeken naar wapens van de bende van Nijvel.

De zoektochten van deze week en juli hebben niets opgeleverd. De speurders zochten in de vijver naar wapens die de bende van Nijvel gebruikt heeft bij de overval op een warenhuis in Aalst in 1985. Volgens een informant zou de bende de wapens daarna in Adinkerke gedumpt hebben.

Eind volgende maand zoeken de speurders dus verder. Volgens de procureur-generaal van Charleroi zouden er ook nog andere, nieuwe pistes zijn in het onderzoek naar de Bende van Nijvel.