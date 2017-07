Zoektocht naar wapens in vijvers gaat verder

De zoekactie naar wapens die gebruikt zouden zijn door de Bende van Nijvel, in twee vijvers in Adinkerke zal nog enkele weken duren.

De bende van Nijvel schoot in de jaren ‘80 28 mensen dood bij een reeks gewelddadige overvallen. De daders zijn nog steeds niet gevat. De tip dat er wapens liggen in Adinkerke is al 13 jaar oud, maar tot nu toe werden de vijvers niet doorzocht.