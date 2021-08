Zomer brengt toeristische relance in Brugge op gang

Volgens tellingen op basis van mobiele data zullen in juli en augustus naar verwachting 1,17 miljoen bezoekers de historische binnenstad hebben bezocht. Opgedeeld naar bezoekerstypes geeft dat 185.000 dagrecreanten (bezoekers uit omliggende gemeenten die naar Brugge komen voor cultuur en shopping bvb) , 819.000 dagjesmensen en 173.000 verblijfstoeristen die samen 281.000 overnachtingen realiseerden.

Schepen van Toerisme Philip Pierins: “We zijn aangenaam verrast hoe snel het toerisme in onze stad herneemt. Sinds halfweg juli tellen we elke zaterdag meer dan 30.000 bezoekers. Niet de overweldigende aantallen van weleer maar wel voldoende om het toeristisch bezoek in onze stad zichtbaar te laten heropleven.”

Hoopvolle signalen van de Britten

Het waren voornamelijk Belgen die de stad bezochten of er verbleven. Het internationaal toerisme blijft nog wat achterwege maar daar zet het stadsbestuur met Visit Bruges nu keihard op in. Zo vonden in augustus al beduidend meer internationale bezoekers de weg naar Brugge, vooral uit Nederland, Frankrijk en Duitsland. De eerste signalen tot heropleving van de voor Brugge belangrijke Britse markt in het latere najaar geven ook een goed gevoel.

Hotels

De Brugse hotels noteerden in juli nog een gemiddelde bezetting van 49%. In augustus was dat toch al 66%. Schepen Pierins: “Ook nu is de hotelbezetting voor het najaar nog aan de lage kant maar we zien we dat het snel kan veranderen.