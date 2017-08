Zomer was voor kust geen topper

Na een prima voorjaar en een uitstekende maand juni spreekt de sector over een typisch Belgische zomer. “De zomer is geslaagd maar geen absolute topper. Vorig jaar was uitzonderlijk door het warme en zeer zonnige weer. Toch noteren zowel het dag- als het verblijfstoerisme deze zomer degelijke cijfers, met een gemiddelde hotelbezetting van 85 procent en in totaal 5,7 miljoen dagtoeristen. Dank zij een uniek aanbod met de zee als decor blijft de Kust ook bij wisselvallig

De snelle barometer van Westtoer met mobiele telefoniedata van Proximus toont dat de twee verlengde weekends van 21 juli (bijna 400.000 dagtoeristen) en 15 augustus (ruim 500.000 dagtoeristen) de toppers waren. Het laatste weekend van augustus was dank zij de zomerzon goed voor ongeveer 275.000 dagtoeristen.