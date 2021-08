Zomerbar Kortemark zet extra bewaking in na tumult

In Kortemark komt er extra bewaking in de pop-up zomerbar Bar La Gare achter het station.

Aanleiding zijn schermutselingen en inbreuken op de coronaregels, afgelopen zaterdagavond. Toen waren meer dan 300 bezoekers

Het tumult is ontstaan nadat het plots hevig begon te regenen. Alle aanwezigen moesten schuilen onder parasols en een tent en dan is het uit de hand gelopen. De politie moest tussenkomen en die besliste om de zomerbar al om elf uur s’ avonds te sluiten, twee uur vroeger dan voorzien. Vandaag is Bar la Gare dicht, maar vanaf morgen belooft het door het goede weer nog een druk slotweekend te worden. Omdat het niet meer uit de hand zou lopen zetten de organisatoren extra security in.