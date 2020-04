Zomerboekingen kust lopen binnen

Een stormloop is het vooral nog niet. Maar een Belg houdt van zijn vakantie. En nu het besef doorsijpelt dat die vakantieplek wellicht niet in het buitenland zal liggen, lonkt toch onze kust. Mondjesmaat komen de eerste boekingen binnen, een pril teken van hoop voor de kusthotels.

"Ik denk dat het voorbarig is om te spreken over een overrompeling aan de kust. We moeten dat rustig afwachten en er structuur in steken. De politici zullen daar hun werk moeten doen. We hebben er alle geloof in dat de politici weten dat wij uit een moeilijke winter komen. Dat we er nood aan hebben om open te gaan", aldus Francis Bosschem van vzw Kusthotels.