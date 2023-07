Zomerkamp leert kinderen veilig zwemmen in zee

Kunnen zwemmen is opgenomen in de eindtermen van het lager onderwijs, maar kinderen gaan als maar minder zwemmen met school. Bovendien is zwemmen in zee niet te vergelijken met zwemmen in een zwembad.

Knokke-Heist wil daarom inzetten op zwemveiligheid. De gemeente organiseert samen met Swim-Safe uit Bredene het kamp ‘Omnisport en reddend zwemmen op zee’. “Het is wel handig om te weten als je gaat zwemmen in zee wat er kan gebeuren en hoe je het moet oplossen”, legt Noah Fredericq van Swim-Safe uit. Tien kinderen tussen 11 en 14 nemen deel aan het kamp en leren er over reanimatie en over de stroming, en passen die theorie ook effectief toe in de zee.