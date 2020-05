Zomerkampen kunnen in bubbels van max 50 personen

De beslissing over zomerkampen en speeltuinen is gevallen. Minister van jeugd Benjamin Dalle maakt ze bekend. Zomerkampen kunnen met bubbels van maximaal 50 personen. Speeltuinen kunnen open vanaf 27 mei.

Goed nieuws dus voor jongeren, leiding en ouders:

de zomerkampen mogen wel degelijk doorgaan, vanaf 1 juli en onder strikte voorwaarden. Zo moeten de groepen beperkt blijven tot "contactbubbels" van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders). Jongeren en begeleiders ouder dan 12 moeten de afstandsregels zoveel mogelijk respecteren.

Wat vooraf ging

De voorbije weken heeft de jeugdsector samen met experten een advies uitgewerkt dat moet dienen als basis voor de beslissing. "We hebben ons de laatste weken vooral goed voorbereid. We hebben bijzonder constructief samengewerkt met de hele jeugdsector om protocollen en draaiboeken uit te werken, en die af te stemmen met experten, om zo een goed advies te geven over de beslissing", zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Horizon in Bredene is het grootste jeugdverblijf van West-Vlaanderen en door de coronacrisis hebben ze daar al rake klappen gekregen. Ze hopen dan ook dat de zomer nog iets kan goedmaken. Maar voorlopig is er alleen maar onduidelijkheid.