Zomerplan: Wat verandert er vanaf 9 juni?

Woensdag 9 juni zetten we een belangrijke stap in het Zomerplan. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

* Ieder gezin kan 4 personen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld)

* Telewerk blijft verplicht, met 1 terugkeermoment per week. Er zijn nooit meer dan 20% van de werknemers tegelijk aanwezig (of max. 5 in kmo’s met minder dan 10 werknemers). Testing wordt ten zeerste aanbevolen.

* Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends. Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht. De regels voor horeca binnen en buiten zullen tijdens de zomermaanden verder evolueren.

* Evenementen (bvb. culturele voorstellingen, optredens of sportwedstrijden) kunnen doorgaan.

- Binnen: tot 200 personen of 75% van de zaalcapaciteit, zittend, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

- Buiten: tot 400 personen, met mondmasker en op veilige afstand van elkaar.

*Niet-professionele sporten tot 50 personen binnen en 100 personen buiten (met uitzondering voor contactsporten).

*Jeugdactiviteiten en -kampen en verenigingsleven: tot 50 personen, zonder overnachting. Pre-testing ten zeerste aanbevolen.

*Feesten en recepties tot 50 personen binnen. Voor het overige volgen zij de regels van de horeca.

*Erediensten, huwelijken en begrafenissen tot 100 personen binnen en 200 personen buiten. Indien er een zaalcapaciteit is volgens CIRM, gelden de regels van evenementen.

*Kermissen, niet-professionele brocante- en rommelmarkten zijn opnieuw mogelijk. Organisatie zoals de markten.

*Fitness heropent met ventilatieprotocollen en verplicht gebruik van luchtkwaliteitsmeter op zichtbare plaats. *Publieke sauna’s, jacuzzi’s, stoomcabines, hammams en mogen opnieuw openen.

*Bioscopen, bowling, speelautomatenhallen, casino’s, wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken, dierentuinen, pretparken, binnenspeeltuinen, indoor recreatie, tropische zwembaden, casino’s, wedkantoren, speelautomatenhallen, onbemande zonnebanken en bowling.

*Huis-aan-huis verkoop is opnieuw toegelaten, net zoals de activiteiten van sekswerkers.

*Manifestaties en betogingen tot 100 personen, met vooraf overeengekomen parcours.