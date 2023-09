Zomerscholen zijn succes in onze provincie

Bij de allereerste editie van zomerscholen in 2020 waren er in West-Vlaanderen 18 initiatieven met telkens kleine groepjes van een 10-tal leerlingen. “Vorige zomer konden in totaal 1.454 leerlingen op 26 plaatsen in West-Vlaanderen ondersteuning krijgen en extra oefenen op Nederlands en wiskunde. Scholen of lokale besturen die een zomerschool inrichten kunnen rekenen op een tussenkomst van de Vlaamse overheid,” zegt het parlementslid.

Corona als trigger

In een zomerschool volgen kinderen en jongeren minstens tien dagen lang een lesaanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen. De lessen worden afgewisseld met sport, spel en cultuur. Deelname aan een zomerschool is vrijwillig en gratis. De zomerscholen werden een eerste keer geïntroduceerd tijdens de coronapandemie. “Zomerscholen zijn een goed initiatief, vooral voor onze meest kwetsbare kinderen,” vindt Loes Vandromme. “Maar het is niet zaligmakend natuurlijk. We bereiken een deel van de kwetsbare kinderen, maar lang niet allemaal. Zomerscholen hebben in onze landelijke regio’s van de provincie bijvoorbeeld nog geen ingang gevonden. Daarom pleiten we om in te zetten op extra ondersteuning in de klas: tijdens de lesuren en tussen de klasmuren,” besluit Vandromme.