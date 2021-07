Zomerse feestdag zorgt voor grote drukte aan de kust

Vakantie, feestdag en daarbovenop nog eens zomerse temperaturen: drie factoren die heel wat volk naar de Belgische kust lokken. Deze voormiddag was dat al duidelijk te merken, maar vooral sinds de middag kleurt de druktebarometer van De Kust alsmaar meer geel of zelfs oranje.

Nog voor 9 uur deze morgen kleurden een viertal zones aan de kust al geel op de druktebarometer, wat staat voor 'druk'. Omstreeks 10 uur waren dat er al zes, verspreid over de hele kust. Ondertussen is dat cijfer verder gestegen tot 10. Kort na de middag kleurden de stadscentra van zowel Blankenberge en De Haan bovendien oranje, zeer druk dus.

Omstreeks 15u30 bereikte de drukte een hoogtepunt, toen in nagenoeg elke kustgemeente één of meerdere oranje zones werden aangegeven. Vooral in Blankenberge zaten de stranden goed vol.

De situatie zelf volgen kan via deze link.