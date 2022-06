Zomershow Het Witte Paard lokt internationaler publiek

In Blankenberge heeft Het Witte Paard zijn nieuwe zomershow voorgesteld. Dat is traditie aan zee, al meer dan tachtig jaar: revueshows voor een breed publiek. De jongste jaren horen daar ook hotels en restaurants bij. Dat lokt meer buitenlandse toeristen.

Deze zomer heeft Coco Junior de muzikale leiding in de revuetempel. Hij had met The Dinky Toys heel wat hits in de jaren '90.

"Niveau ligt hoger"

In Blankenberge brengt hij samen met de regisseur een mix van muziek, dans en humor. Een bewust internationaal klinkend programma. "Dat publiek breidt inderdaad uit, we hebben nu zeven hotels. Dat lokt een internationaler publiek met Duitsers, Luxemburgers en Fransen die naar de show komen kijken", zegt organisator Ben Van den Keybus.

De zomershow kan dit jaar weer in volle glorie, met een middag- en avondversie. Volgens nieuwe investeerder, Marc Coucke, is het niveau ook hoger: "Dat gaat over investeren in klank, in de achtergrond, in de crew, in de danseressen. En een restaurant erbij waarbij mensen goed kunnen eten."