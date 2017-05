In Ukkel is een temperatuur van 28,8 graden gemeten, daarmee is het dagrecord van 27,9° uit 1945 verbroken weet weerman David Dehenauw. Aan zee schommelde het kwik om twee uur vanmiddag rond een graad of 25, in het hinterland werd het nog wat warmer. Wie vrij had ging op zoek naar wat afkoeling, onder meer in het openluchtzwembad van Izegem. Een paar honderd waterratten gingen gretig op dat aanbod in.