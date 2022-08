Zomerzon lokt massa toeristen naar zee

Vakantie in eigen land is meer dan ooit een trend, maar ook de buitenlandse toeristen vinden opnieuw de weg naar onze Belgische kust. In totaal werden er zo’n 880.000 overnachtingen geboekt, wat meteen ook het hoogste aantal van deze en vorige zomer is. Zo noteerden de hotels een gemiddelde bezetting van meer dan 95 procent. Buitenlandse reservaties zijn goed voor ongeveer 30 procent. Deze vakantiegangers komen vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg.

Het aantal dagtoeristen tijdens het verlengde weekend wordt geraamd op 400.000. Topdagen waren zaterdag en zondag met telkens ruim 150.000 dagtoeristen.