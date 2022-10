Zo'n miljoen euro boete en tien jaar cel voor Iraanse leider mensensmokkelbende

Minstens 121 transmigranten werden in vrachtwagens en met bootjes naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld. Zestien andere beklaagden kregen celstraffen van zes maanden met uitstel tot 50 maanden effectief.

Het onderzoek ging van start na een betrapping op 7 september 2017 in de haven van Zeebrugge. De laadruimte van een bestelwagen was leeg, maar de politie stelde vast dat het voertuig aan de buitenkant langer was dan aan de binnenkant. Bovendien hoorden de politiemensen gehuil. Uiteindelijk hebben de agenten de achterdeur opengebroken met een koevoet. Ze ontdekten een verborgen ruimte van slechts een halve meter breed. Achter de valse wand bevonden zich zeven vluchtelingen, onder wie drie jonge kinderen.

Op 29 december 2019 kregen de Franse reddingsdiensten een noodoproep van een bootje enkele kilometers voor de kust van Bray-Dunes. De negentien opvarenden hadden geen zwemvesten. Het bewuste bootje bleek op een tweedehandswebsite te zijn gekocht door een Iraniër uit Sint-Niklaas. Salar B. (41) beweerde dat hij zich niet inliet met mensensmokkel, maar werd in november 2020 toch tot vier jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Zijn Iraakse kameraad Nariman S. (40) kreeg toen voor zijn aandeel in de zaak 30 maanden, waarvan zes maanden effectief.

In totaal kon de organisatie gelinkt worden aan 32 feiten van smokkel van alles samen minstens 121 mensen. Het openbaar ministerie vorderde voor het vermeende kopstuk van de bende elf jaar gevangenisstraf en 968.000 euro boete. Net als drie andere beklaagden liet hij verstek gaan voor zijn proces. De overige beklaagden riskeerden een jaar tot 50 maanden cel. In totaal werd voor hen ook ruim anderhalf miljoen euro boete gevorderd. Bij het bepalen van zijn vordering hield de procureur rekening met eerdere veroordelingen voor feiten uit dezelfde periode.

Bekijk ook