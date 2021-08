Zon zuigt 200.000 toeristen naar zee

De drukte zorgde overigens nergens voor grote problemen. Ook de logiessector aan de kust blikt tevreden terug.

Afgelopen weekend was het opnieuw druk aan zee. Het mooie weer lokte heel wat volk richting de verschillende badsteden. Over de hele kust zakten zowel op zaterdag als op zondag 100.000 dagjesmensen af.

Gezellig druk

Ook de logiessector deed het goed. Westtoer noteerde bezettingen van 90 procent of meer, op zowel vrijdag- als zaterdagavond. Rekening houdend met de tweede verblijvers noteerde Westtoer in totaal ongeveer 225.000 à 250.000 overnachtingen aan de Kust voor zowel vrijdag als zaterdag.

De druktebarometer kleurde vooral op donderdag en zaterdag oranje of 'zeer druk'. Op zondag was het al iets kalmer aan zee. Dan kleurde de barometer over het algemeen groen en geel, wat staat voor gezellig druk. In totaal is de kustbarometer sinds vorige zomer ruim 2,75 miljoen keer geraadpleegd.

Nergens waren er echt problemen.