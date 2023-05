Zondag stil protest tegen vonnis Sanda Dia in Brugge, Dalila Hermans gaat er speechen

Er is zondag een vreedzame protestactie gepland tegen het vonnis in de zaak Sanda Dia. De leden van studentenclub Reuzegom kregen geen celstraf maar een werkstraf, en dat verontwaardigt veel mensen.

Sanda Dia overleed na een heftig doopritueel. De schachten moesten allerlei opdrachten uitvoeren, onder andere overmatig veel vissaus drinken. Dia belandde daarbij in het ziekenhuis en overleed kort daarna. Dat 18 leden van de studentenclub schuldig zijn bevonden, maar wegkomen met een werkstraf en een boete is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten.

BUAR (Bruges United Against Racism), Campagne Rosa en Actief LInkse Studenten & Scholen plannen nu een stil protest. "We zijn geschrokken, verontwaardigd en kwaad. Zondag komen we daarom samen op de Burg."

Onder andere Dalila Hermans is er aangekondigd als spreker. Hermans stond onlangs zelf in het oog van de storm na haar aanstelling als trekker van de kandidatuur van Brugge als culturele hoofdstad van Europa. Dat leidde onder andere tot racistische haatberichten. Vlaams Belang diende zelfs klacht in tegen haar aanstelling en die was ook ontvankelijk: er loopt daarom nu een onderzoek naar haar aanstelling.

