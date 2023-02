Zone 30 in Lauwe werkt: fors minder ongevallen

Het aantal ongevallen in Menen is fors gedaald sinds de invoering van een uitgebreide zone 30 in het centrum van de stad en in deelgemeente Lauwe.

De zone 30 is in mei vorig jaar ingevoerd. En daartegen kwam veel protest, zeker in Lauwe. Maar het aantal ongevallen ging dus wel omlaag. In de tweede helft van vorig jaar gebeurden nog 31 ongevallen, in 2019, voor corona waren dat er nog 66. Uit tellingen blijkt dat 85 procent van de bestuurders zich aan de snelheidsbeperking houdt.

"We vinden het natuurlijk heel positief dat het aantal ongevallen aan het dalen is," zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose. "Die met zwaargewonden zijn nog sterker gedaald van 11 naar 4. We hopen dat we die trend nu kunnen verderzetten. We zullen nog maatregelen nemen in de stad. In ons lokaal mobiliteitsplan zullen we kijken om nog wat zone 30 bij te maken, want we zien effectief een heel positief effect op de verkeersveiligheid." zegt Roose.

