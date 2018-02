Zonnebeeks N-VA-bestuur dient ontslag in

Dat gebeur na een eerdere schorsing vanuit het nationaal partijbestuur. "Deze schorsing kwam er nadat we via een enquête gevraagd werden hoe wij als partij naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen wilden gaan : als N-VA met een aparte lijst of in een kartel. Een ruime meerderheid gaf toen aan dat ze dit terug in kartelvorm wilde doen. Dit was echter niet naar de zin van een kleine minderheid én van de partijtop en onze afdeling werd geschorst"; luidt het in een persbericht. Volgens het bestuur werd elke democratische beslissing onmogelijk gemaakt door de schorsing.

"Ondertussen zagen we ook dat schepen Marie Debucquoy onze partij verliet uit onvrede met de voortdurende achterhoedegevechten. Maar ook dat Dirk Cardoen en Luk Hoflack uit de partij gezet werden, enkel en alleen omdat ze tegemoet kwamen aan de wens van de grote meerderheid binnen ons bestuur". Het is voor ons nu duidelijk genoeg geweest.Wij willen hier dan ook alle steun verlenen aan het nieuwe politieke project van INSAMENSPRAAK waar wij als democratisch ingestelde N-VA-ers ten volle kunnen achterstaan", zeggen de voormalige bestuursleden Guido Bruggeman, Rik Cleenewerck, Gerarda Corneille, Andrea Declercq, Jaak Lepere, Griet Vanlangendonck, Christoph Zole en Stefaan Cardoen.

