Niemand mag er dan ook met de wagen in. Het centrum van Zonnebeke is hermetisch afgesloten. Zelfs met betonblokken. Maatregelen die deel uitmaken van de het veiligheidsplan van de politiezone Arro Ieper. De politie moet er zo voor zorgen dat niemand zonder toelating de perimeter rond Zonnebeke en Passendale binnenrijdt. De strenge veiligheidsmaatregelen in en rond Zonnebeke zijn van kracht tot vanavond zeven uur.