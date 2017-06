Zonnebeke is onroerenderfgoedgemeente

Vanaf 1 juli 2017 neemt Zonnebeke in samenwerking met CO7 verschillende bevoegdheden rond onroerend erfgoed over van het agentschap Onroerend Erfgoed. Een gemeente kan een erkenning krijgen als onroerenderfgoedgemeente op voorwaarde dat zij een eigen beleid voert rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Momenteel zijn er 19 gemeentes erkend in Vlaanderen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om het kostbare en unieke erfgoedpatrimonium in kaart te brengen, te behouden, te herwaarderen en open te stellen voor het publiek. Binnenkort opent zo bijvoorbeeld de beschermde Zonnebeke Church Dugout voor 100 dagen en werd vorig jaar de toegang tot de commandobunker in Zandvoorde vernieuwd.

In de toekomst staan ook werken gepland aan de kerk in Zonnebeke en de crypte op de Zonnebeekse begraafplaats.